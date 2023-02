Coups et blessures, séquestration et traitement dégradant à Gozée: pour le prévenu, c’était "juste" une altercation

Avant la scène de violence conjugale du 14 décembre 2021, l’épouse de Pierre avait déjà connu deux autres scènes: en 1996 et en 2018. Mais la dernière en date a été celle qui a provoqué le plus de dégâts sur plusieurs aspects. Ce soir-là, après avoir passé la majeure partie de la journée dans son atelier à boire trois Jupiler et deux Chimay, Pierre rentre saoul dans son domicile. Lassée par l’attitude de Pierre, son épouse dit stop et décide de quitter les lieux. Mais l’époux en décide autrement.