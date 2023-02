Thuin: une scène de violence conjugale de plus de 30 minutes

Plusieurs contradictions

Pour contredire les propos tenus par Sylvain, le parquet peut se targuer d’avoir plusieurs éléments en sa faveur. Tout d’abord, la présence de la victime à l’audience. Céline (prénom d’emprunt) confirme bien au tribunal que sa version des faits expliquée à la police est totalement opposée à celle donnée par son ex. "Cela a duré environ 30-45 minutes. Il m’a tiré par les cheveux et traîné au sol à travers plusieurs pièces de la maison pour me sortir à l’extérieur. Il m’a claqué la tête au sol et porté plusieurs coups de pied aux côtes, ainsi que des coups de poing."

Céline espère que cette comparution judiciaire évitera à Sylvain de recommencer à exercer de la violence envers une autre femme. Le prévenu, lui, trouve cette version des faits "exagérée". "Dans ces cas-là, je pense qu’il y aurait eu de plus graves séquelles. Je lui ai dit ‘’si tu ne sors pas, je vais te sortir’’. De là à mettre des coups de poing, quand même pas."

Le second élément confortant les dires de la femme violentée est le témoignage d’automobilistes, de passage au moment des faits et qui ont jugé nécessaire de faire demi-tour pour aider la victime. "Ce n’est pas un petit coup ou une chute commune. Il n’y a pas de remise en question et on minimise clairement les faits. Aucun être humain ne mérite pareille violence", conclut la substitute Pied, qui requiert une peine d’un an de prison avec un nécessaire sursis probatoire pour canaliser la violence de Sylvain et son penchant pour la boisson.

Faire preuve d’une certaine nuance

Me Dumont, à la défense, plaide lui la suspension probatoire du prononcé. L’avocat carolo a tenu à remettre l’église au milieu du village, après avoir entendu "des choses fausses." "J’ai du mal à croire en la durée de la scène. Le motif de la dispute n’est pas le fait que mon client fréquente des prostituées. C’est parce que la victime a fouillé dans l’ordinateur et a découvert qu’il consultait des sites pornographiques.

Sans oublier les messages virulents envoyés par la victime à mon client, la veille à la suite d’une sortie dans un café avec un ami. Il faut faire preuve d’une certaine nuance, même si on est d’accord que les violences faites aux femmes sont inacceptables."

Jugement le 16 mars prochain.