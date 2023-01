Thuillies... sur les berges du Nil : un voyage en Égypte

Depuis ce 9 janvier et jusqu’au 19 février, la maison de village de Thuillies accueille l’exposition Sur les berges du Nil. Un voyage en Égypte, il y a 100 ans . L’occasion pour le visiteur de partir à la découverte de la Vallée du Nil et de parcourir plusieurs sites emblématiques par le biais des clichés en noir et blanc exposés.