Thuin: dernières gerbes féeriques au Winter Village à l'abbaye d'Aulne

Importer le concept dans le cadre cistercien de la ferme de l’Abbaye, relevait du défi. L’organisateur avait d’ailleurs annoncé que cette "Winter édition" se voulait plus intimiste que la très populaire Nuit du cirque de Villers la Villers-la-Ville. Si la version estivale draine habituellement entre cinq et six mille personnes, l’organisation visait les 1 500 entrées. Le monde présent, samedi soir, sur le site du Winter Village laisse à penser que l’objectif a été atteint.

Trois scènes sur le site

"En plus des artistes déambulatoires, nous avons trois scènes fixes installées sur le site où se jouent trois fois les spectacles durant la soirée. Cela permet donc au public d’aller de l’un à l’autre et de profiter du spectacle dans de bonnes conditions", précise Thomas Lallemand, le directeur de l’organisation.

Le premier lieu de spectacle était situé dans une des deux granges de la ferme, le second sur la partie gauche de la cour intérieure, de l’autre côté de l’espace réservé aux chalets des artisans et à la patinoire. Pour atteindre le troisième, il fallait emprunter un porche illuminé qui conduisait le public dans une prairie à l’arrière de la ferme.

La magie pouvait opérer. Avec le spectacle Ragnarök, Pyronix emmenait le public à une époque viking colorée et vivante où musique et effets pyrotechniques enflammaient l’atmosphère. De pyrotechnie, il en a aussi été question avec la compagnie Super Cho et son spectacle "Étincelles": un authentique show où gerbes de feux et musique s’entremêlent avec grâce.

La compagnie Tiguidap proposait, quant à elle, un compte visuel équestre enflammé. Le Laserman de la compagnie Veltigo et le "led there be light" de la compagnie Ça sent le roussi ont, quant à eux, illuminé l’obscurité de la grange par leur jeu de laser et autre jonglerie, pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Seul bémol au tableau de cette soirée féerique, les averses de pluie et le vent venus contrarier les spectateurs et les artistes.