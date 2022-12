Thuin: des subsides pour la biodiversité et l'accueil des Ukrainiens

Le 6 décembre dernier, le SPW a confirmé l’octroi, à la Ville de Thuin, d’un subside de 12 000 € pour aider à la réalisation des projets présentés. Il s’agit du placement de nichoirs par le contrat de Rivière Sambre et affluents pour revitaliser la population de l’oiseau "Cingle Plongeur" ; de la plantation de haies à Thuillies ; de l’organisation de la journée de l’arbre et la distribution de plants aux citoyens, de l’aménagement du jardin Montoisy, au pied des jardins suspendus à Thuin, par l’ASBL l’Espérance ; de la création d’une forêt comestible au verger de Biercée ; et de la création d’une prairie fleurie à l’Abbaye d’Aulne.

Toutes ces réalisations sont liées au plan de développement durable, "Imagine Thuin" et seront menées dans les prochains mois.

Pour les cours de français

Dans le cadre du parcours d’intégration des ressortissants ukrainiens, la Région subsidie les communes qui accueillent ces citoyens sur leur territoire.

Dans ce contexte, le collège communal a décidé d’octroyer ce subside à l’ASBL Action Laïque de Thudinie. Cette aide financière supplémentaire de 14 905 € permettra de couvrir les frais pour la bonne organisation de cours de français mis en place par l’action laïque de Thuin. Les ressortissants sont également accompagnés dans leurs différentes démarches (administratives, recherches de logement…) par le CPAS et la Ville.