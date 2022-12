Les accueillantes de la petite enfance encore trop peu nombreuses

Cette question intervient quelques jours après l’annonce des communes bénéficiaires du Plan Équilibre qui subsidie de nouvelles places d’accueil dans les crèches. Et Thuin n’en fait pas partie, le Collège ayant préféré que les accueillantes thudiniennes intègrent une plus grosse structure couvrant plusieurs commune, La Maison de Musti.

Philippe Lannoo constate dans ce contexte que les places disponibles à Thuin sont inférieures à la moyenne wallonne. L’échevine en charge de l’enfance Karine Cosyns s’attelle à éclairer le propos et rappelle que la structure carolo a dans son giron le Cerf-Volant de Cour-sur-Heure, et accroît ainsi son nombre d’accueillantes et de places. L’avantage de cette structure est qu’elle fonctionne avec des statuts beaucoup plus solides pour les accueillantes. Et que sa taille facilite les remplacements en cas de maladie ou indisponibilité. "N’empêche qu’il existe un vrai problème de recrutement de nouvelles accueillantes, par méconnaissance du nouveau statut ou que les candidates ne répondent pas toujours au niveau d’exigence de l’ONE. L’ONE va d’ailleurs lancer une grande campagne en 2023, que la Ville relaiera bien évidemment dans sa communication. Et pour ce qui est du transfert du personnel d’accueil vers Musti, il faut souligner que cela a permis à l’assistante sociale de passer de mi-temps à temps plein, que toutes les accueillantes ont bénéficié d’une prime énergie de 800 € en 2022. Je crois qu’on va pouvoir peu à peu augmenter le nombre d’accueillantes" conclut l’échevine.