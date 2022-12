Lobbes: le Domaine de la Portelette a produit ses premiers millésimes

D’ici quelques années, la production atteindra 30 000 bouteilles de vins labellisés bio, à savoir: 10 000 bouteilles de vins blancs tranquilles (non-effervescents), 15 000 bouteilles d’effervescents (Crémant) et 5 000 bouteilles de vin doux naturel.

"Ici, les coopérateurs sont associés au développement du Domaine dans les choix stratégiques, le travail dans les vignes ainsi qu’au travers d’événements conviviaux. Planter des vignes et produire du vin est un travail de longue haleine. Après 4 années consacrées au développement de ce magnifique projet, nous sommes prêts à déguster le fruit de notre labeur" explique Guillaume Grawez, le président de la coopérative.

Deux vins, issus des vendanges 2021, ont été vinifiés: Prémices, un vin blanc tranquille, vif, citronné et profond (Muscaris, Johanniter et Souvignier gris) et Sauvette, un vin doux naturel de 16,6% d’alcool (Johanniter) que l’on peut boire en apéro ou en dessert.

"Prémices est vraiment le nom qui convient à ce vin tranquille puisque c’est le premier millésime issu de notre première expérience de vinification. C’est avec une petite quantité de raisins qui manquaient de maturité et que nous ne voulions pas jeter qu’est né Sauvette. Avec une adjonction d’alcool, ce vin doux naturel a vu le jour grâce à la collaboration de la Distillerie de Biercée. Il est né, par hasard, sur un coup de tête… à la sauvette. Mais au vu du résultat, nous le rééditerons chaque année !" raconte François Michaux, le responsable de la vinification.

"Compte tenu des conditions météo de l’année 2021, avec les gelées printanières et un été pourri, nous sommes très satisfaits du résultat ! Au vu des quantités limitées, soit quelques centaines de bouteilles, ces millésimes ne pourront malheureusement pas encore être proposés au grand public. Il est encore possible de devenir coopérateur et rejoindre l’aventure de notre vignoble local et citoyen en investissant une ou plusieurs parts au sein de la coopérative" ajoute le président.

Les conditions météo ayant été au top, la cuvée 2022 s’annonce excellente avec l’arrivée supplémentaire d’un Crémant. Des discussions sont toujours en cours au niveau de la Région afin que les vins du Domaine soient reconnus comme AOP-AOC Côtes de Sambre et Meuse.

www.domainedelaportelette.be – 0497 54 88 21 ou 0497 44 24 21