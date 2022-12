Thuin: "Mal barrés", le nouveau roman de Mélissa Collignon

Pour cette artiste, l’écriture a quelque chose d’exaltant. "J’aime beaucoup cette très belle phrase de Colette qui dit qu’avec les mots de tout le monde il faut écrire comme personne. Avec 26 lettres, on peut décrire le monde. Je trouve par ailleurs que c’est tout à fait grisant de se retrouver devant une page blanche, car une page blanche est un univers à créer, c’est un monde sans fin, une histoire qui va naître. C’est l’un des moments les plus excitants dans l’écriture parce que tout est à créer, tout reste possible", explique Mélissa.

Si dans son dernier roman, l’écrivaine emmenait son lecteur dans une aventure de l’imaginaire, cette fois elle traite d’un sujet de société beaucoup sérieux : l’alcool, forme d’obsession pour certains: "Nous y sommes tous confrontés à des degrés divers".

"Mal barrés" est une fresque sociale où l’un des protagonistes (Patrick), qui pour fuir un environnement familial qui lui pèse et l’enferme, va vivre en colocation avec Julien et sa sœur, pour s’occuper de cette dernière. Julien et Lola viennent de perdre leurs parents dans un accident de voiture qui a traumatisé Julien au point qu’il perd pied et n’arrive pas à s’occuper de sa sœur. Le livre raconte, au jour le jour, comment ces relations se construisent d’un côté et se détériorent de l’autre, comment la famille de l’un devient celle de l’autre, jusqu’au dénouement final.

Quelle loi suit-on ? Déterminisme ou libre arbitre ? Quelle est la part de l’un et de l’autre dans notre trajectoire individuelle ? Quelle est notre marge de liberté ? "Mal barrés" questionne le rapport entre cette part de liberté infinie qu’on a et ces destins sociaux qui pèsent.

266 pages, 21 €. Éditions Academia L’Harmattan