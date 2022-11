A Thuin, on se prépare pour faire face aux crues de la Sambre (vidéos)

Informé en temps réel

Pour cela, le bureau de Jean-Michel Beckmann renferme un outil précieux en plus des communications téléphoniques entre éclusiers: le PC qui le connecte aux sites internet des voies navigables françaises et belges. Grâce aux capteurs disposés aux endroits sensibles, "les mesures sont ainsi transmises en temps réel et on peut ainsi anticiper ".

"Pour la Biesmelle, affluent de la Sambre, avant, on n’avait pas ça" précise-t-il.

Une fois l’alerte déclenchée, il faut alors passer aux "travaux manuels", soit le relevage de la ou les poutrelle(s).

Gare au coup d’eau

"Avant tout il faut savoir qu’on est chacun responsable de son bief, soit le morceau de rivière en amont de l’écluse. Ce qui se passe en aval, c’est au suivant à gérer" prévient-il. "À partir d’un débit de 50 m3 par seconde, ce qu’on appelle un coup d’eau, on peut descendre les niveaux ; on débloque les alarmes et on lève les poutrelles, à raison de deux poutrelles à l’heure, voire plus si vraiment le débit est trop élevé, pour laisser passer l’eau. Le plus haut qu’on a connu, c’est 137 m3 par seconde, à ce rythme, je peux vous dire que ça bouge". En quelques minutes, l’éclusier est sur le pont, vérifie que les chaînes sont bien amarrées aux poutrelles qui barrent le cours d’eau, et actionnent le bouton qui enclenche le mécanisme de relevage. Une fois la poutrelle à hauteur du pont-barrage, il faut alors la tirer manuellement loin du bord, et enchaîner sur la suivante au besoin. Pour la manœuvre, inverse, de rétention de l’eau, c’est à nouveau à la force des bras que les deux éclusiers pousseront la poutrelle vers le bord avant de l’arrimer aux chaînes de relevage, et de la repousser à sa place initiale.

"Il faut ensuite s’assurer, grâce à ce gros poussoir qu’on a créé, que les poutrelles sont bien alignées et serrées les unes contre les autres qu’elles fassent bien barrage face aux eaux." Sur cette écluse n°5, c’est d’autant plus important de bien réguler le niveau qu’on reçoit les eaux de la Biesmelle, qui viennent alors gonfler la Sambre. D’où l’importance de la surveillance et de l’entretien de cet affluent pour éviter les inondations. Le travail est alors affaire de coordination, afin que tout s’enchaîne au mieux. Entre écluses bien sûr – "il vaut mieux inonder les prairies en aval que la ville " –, et avec les services de la Ville et des secours, qui se mettent alors en ordre de marche pour parer à toute situation. Forts de ces explications de terrain, les différents intervenants peuvent ainsi finaliser leur nouveau plan d’intervention, "qui devrait être prêt en janvier 2023" conclut la bourgmestre.