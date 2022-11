"Au début, nous étions une quinzaine de bénévoles", raconte Béatrice Brotcorne, membre de la première heure à Oxfam. "À l’époque, nous comptions dans nos rangs des personnes provenant de divers milieux, ainsi que de jeunes de L’Essor (un centre thudinien d’insertion socio-professionnelle). Après une réunion avec le directeur général d’Oxfam, vu le nombre de bénévoles intéressés, la section de Thuin a pu voir le jour."

Elle poursuit : "Au début, nous étions présents sur les marchés. Par la suite, nous avons pu disposer d’un petit local. Notre premier déjeuner, nous l’avons organisé dans un café, au Rapido. Et aujourd’hui, nous sommes toujours là avec une vingtaine de dévoués (essentiellement des femmes, seuls deux hommes font partie de l’équipe) qui se relaient pour tenir la boutique à la Ville Basse".

La précarité touche aussi le nord

Pour gérer le magasin, les membres se répartissent le travail en fonction des affinités et des compétences de chacun. Alors que certains se dirigent plutôt vers l’épicerie, d’autres se sentent plus à l’aise au tri des vêtements pour la boutique de seconde main. Un appel aux dons est d’ailleurs lancé aux citoyens qui voudraient se débarrasser de vêtements pour dames et enfants (uniquement) en très bon état. Malheureusement, la demande est de plus en plus forte…

Avec la crise, le magasin a constaté une stagnation voire une légère diminution au niveau de la vente des produits Oxfam. "Notre clientèle est sensibilisée au problème de la pauvreté", ajoute Béatrice Brotcorne. "Les gens font donc encore plus attention à leur consommation. Avant, c’étaient les pays de l’hémisphère sud qui étaient dans le besoin, mais aujourd’hui, la précarité touche aussi le nord. Depuis dix ans, nous vendons de plus en plus de produits régionaux tels que des jus de pommes et confitures. Nous soutenons les coopératives locales qui proposent des projets durables et écologiques, en vendant leurs articles dans nos magasins. Nous aidons ainsi une dame qui fabrique des sacs en lin avec l’aide d’ateliers protégés wallons. Oxfam continue donc à s’adapter."

Plus de 320 convives

Ce dimanche matin, la salle du patro ne désemplit pas. Plus de 320 personnes se sont inscrites au petit-déjeuner. "Nous avons même dû refuser des inscriptions. Les gens viennent aussi pour retrouver de la convivialité et passer un moment agréable. Et nous tenons à ce que cette action le reste", conclut la bénévole. Alors que les parents discutent, sur la scène, les enfants peuvent profiter de lectures contées par l’auteure, Marie-Pierre Verryt.

L’antenne thudinienne n’est pas près de s’arrêter en si bon chemin et a encore de nombreuses pages à écrire pour défendre un monde plus juste.

Oxfam – Rue t’Serstevens, 50 – 071/553 847 – Ouvert tous les jours (10 h-12 h 30/14 h-18 h) sauf les dimanche et lundi.