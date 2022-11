Thuin: une nuit de feu inaugurale au Winter Village d'Aulne

Cette fois, on ne peut plus le nier: la magie de Noël est de retour avec les marchés artisanaux et produits de bouche. Un des premiers inaugurés est celui de la ferme de l’abbaye d’Aulne où, jusqu’au 8 janvier, se tient la première édition du Winter Village. Un concept novateur que la société événementielle Art & Smile entend développer durant sept semaines sur ce site patrimonial chargé d’histoire.