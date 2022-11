Vendredi, le salon vient à peine d’ouvrir et déjà, le cloître de l’institut Notre-Dame est noir de monde. Les amateurs de vin ne rateraient, pour rien au monde, ce rendez-vous annuel où ils peuvent retrouver des viticulteurs-producteurs habitués de ce salon convivial à taille humaine.

"Les viticulteurs que nous accueillons sont des habitués," explique Benoît Jonard, président du club. "Ils produisent eux-mêmes leur vin au départ de leurs propres vignes. C’est grâce à des liens d’amitié avec des rotariens qu’ils reviennent à Thuin chaque année. Depuis quelques années, des produits du terroir sont proposés aux visiteurs: chocolat, macarons, fromages, charcuterie italienne…".

Cette année, un nouveau vigneron venant du Minervois a rejoint le salon. "C’est grâce à un rotarien que nous sommes ici", raconte la famille Ciry. "Pour nous, il s’agit d’une première. Nous n’avions jamais mis les pieds en Belgique. Nous sommes étonnés de voir autant de monde sur ce salon. Ici, les gens sont accueillants et chaleureux."

Lors de cette 23e édition, la présence de la Croix-Rouge ne passe pas inaperçue. Quand le porte-monnaie est vide et le frigo aussi, le colis alimentaire apporte une aide vitale. Les bénévoles de l’association sont là pour sensibiliser les gens à verser des dons pour proposer des colis alimentaires aux personnes, en situation difficile. Il est vrai que, cette année, les demandes de ce type sont de plus en plus importantes.

Grâce à ses activités, le rotary apporte son aide financière à diverses actions dans la région. Parmi celles-ci, citons le baluchon Alzheimer (qui permet de donner du répit et de l’accompagnement aux aidants proches d’une personne atteinte de la maladie) et le programme Yep qui permet des échanges d’étudiants à travers le monde.

Des échanges internationaux

"En ce moment, deux jeunes de la région se trouvent en Colombie et aux États-Unis", ajoute le président. "En retour, deux étudiantes colombiennes sont chez nous dans des familles. Ce projet a beaucoup de succès et nous avons déjà des demandes pour le futur."

Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, en partenariat avec les bibliothèques communales, le club continue son opération valises-bouquins afin d’inciter à la lecture dans les écoles primaires de Thuin et d’Ham-Sur-Heure.

Le salon des vins, l’activité phare du Rotary local, a encore de belles années devant lui pour continuer à soutenir de nobles causes.