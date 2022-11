Le prix des énergies inquiète le conseil de Thuin

Et pour reprendre les propos de l’échevin des Finances Pierre Navez (PS), "la vie communale est loin d’être un long fleuve tranquille", puisque contrairement à la MB1 du premier semestre qui présentait un boni, cette deuxième modification présente cette fois un mali au service ordinaire (recettes et dépenses récurrentes). En séance, suite à des derniers ajustements (et notamment celui lié aux revenus de l’impôt des personnes physiques), le mali, qui était estimé initialement à 39 807 €, a été gonflé de 34 431 € pour atteindre un mali de 74 329 €.

Les spécialistes rétorqueront que cela n’est en rien étonnant compte tenu de la situation générale actuelle liée à l’augmentation des coûts énergétiques (une inscription 53 931 € supplémentaire fut nécessaire pour couvrir les frais de carburant, de gaz et d’électricité). Sans oublier l’augmentation des frais de personnel lié notamment aux indexations salariales 119 500 €) et surtout les dépenses dites de transferts (subsides et dotations complémentaires) chiffrées à 129 188 €.

Le financement d’institutions en question

Face à la réalité chiffrée qu’ils ont fini par voter à l’unanimité, les membres du conseil ont ouvert le débat sur la question des financements d’institutions comme, par exemple, celle du hall polyvalent pour lequel la Ville a dû consentir une aide spéciale via un subside complémentaire de 60 000€ et financer la réparation de l’installation photovoltaïque à concurrence de 10 000€.

Consciente que la Ville ne peut pas éternellement compenser le déficit de financement de l’ASBL de gestion de l’infrastructure, la bourgmestre Marie-Eve Van Laethem (PS) entend rencontrer rapidement son conseil d’administration en compagnie de l’échevin des Finances, afin d’évoquer différentes pistes de solution: "Permettre au plus grand nombre de pratiquer du sport à moindre coût est une de nos fiertés, mais peut-être faut-il adapter les prix à la réalité de notre époque", a conclu la bourgmestre.

D’autres, à l’instar de Paul Furlan (PS), dénoncent le manque de soutien du fédéral sur le financement des zones de secours et zone de police. Pour le député-conseiller, on est loin des 50% de financement prévu. Ce désinvestissement fédéral pèse et pèsera de plus en plus lourdement sur les finances communales. Et de pointer ainsi l’exemple du gouvernement wallon qui a fait le choix de soutenir les Communes face à l’augmentation liée aux sauts d’index des APE. Les chefs de groupes Lanoo (MR), Losseaux (IC) et Lontie (Écolo) ont abondé dans ce sens.