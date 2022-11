L’art urbain pour illuminer la gare de Thuin (photos)

Deux jours durant, ces artistes ont investi les alentours de la gare pour y faire parler leur talent et leur créativité.

"T out le monde ne le sait peut-être pas mais la Ville de Thuin possède un jeu de Monopoly qui lui est dédié. Nous avons donc choisi ce thème départ et demandé aux participants de laisser libre cours à leur créativité", nous dit l’animateur.

La Maison des Jeunes a déjà initié des projets de graffitis, notamment dernièrement aux abords et à l’intérieur du hall omnisports de Thuin. Mais cette fois, la centaine de mètres de murs extérieurs ceinturant le tunnel des passagers constitue un espace d’expression hors normes pour la dizaine de jeunes Thudiniens habitués à fréquenter les ateliers "graft" de la MJ Thuin. L’un et l’autre sont des espaces de lien social, des "carrefours humains important", pour reprendre l’expression de Damien Renaux.

Arrivé à Thuin il y a cinq ans, l’animateur originaire de la région de Roubaix est tombé sous le charme de la cité sambrienne. "C’est une ville qui a un cachet, une âme, un passé, un patrimoine. Elle est bien plus que la capitale du chien". Il a su transmettre la passion de son art aux jeunes qui le suivent dans ses projets. Car n’en déplaise à ses détracteurs, le graff est bien l’expression cadrée d’un art urbain totalement décomplexé où échanges et partage sont les maîtres mots d’un univers artistique où chacun s’enrichit au contact de l’autre.

Venus de Liège et de Bruxelles

Car le milieu du graff est une grande famille comme en atteste la présence durant le week-end des maisons de Jeunes de Bruxelles et de Liège. De quoi satisfaire l’organisateur. "Nous avions lancé les invitations en septembre à plusieurs maisons de jeunes. Certaines ont répondu présent. C’est vraiment sympa".

Sur le sol, des cartons bombes de couleurs en spray… Rouge, bleu, mauve, jaune, vert, blanc.. un véritable arc-en-ciel s’offre aux artistes. Quelques échelles sont à disposition. D’une enceinte Bluetooth s’échappe un chapelet de rap, de hip-hop ou de slam comme pour aiguiser la créativité de ces artistes urbains. Le plus jeune a huit ans. L’aîné trente-deux de plus, mais le spray à la main, la barrière de l’âge s’estompe.

Nico est animateur. Il vient de Liège: "On s’était renseigné sur internet sur Thuin. Franchement, c’est une ville sympa et cette jam du graff est une chouette initiative". Il accompagne Germain (douze ans), un des plus jeunes grafteurs.

"Bravo, mec. t’as vraiment déchiré. T’as bien charbonné dis donc" lui lance Damien. Ils ont tous kiffé cette première jam qui en appelle d’autres.