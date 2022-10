Thuin: la retraite aux flambeaux en lampes LED?

B. Vanderbeck pointe deux facteurs. Le premier a trait aux voitures d’accompagnement encadrant les sociétés à l’avant et à l’arrière du cortège. Si il ne met pas en cause la pertinence de cette mesure, Bernard Vanderbeck déplore que les véhicules arrière étaient beaucoup trop proches du cortège.

En outre, il dénonce les incivilités constatées durant la retraite aux flambeaux.

Cire sur la voie publique et sur les façades, flambeaux jetés dans des avaloirs, à proximité de compteurs à gaz, bacs récoltant des flambeaux en nombre insuffisant ou en feu: cet ancien pompiers attire l’attention sur les dangers encourus. "L’accident n’arrive pas qu’aux autres. Un jour, vous êtes l’autre" prévient-il avant de proposer des solutions: "Ma suggestion est comme dans beaucoup de villes proposant une retraite aux flambeaux est de passer au LED. Concernant les campes, pourquoi ne pas utiliser un canon à air accompagné d’un flash laser".

La bourgmestre Marie-Eve Van Laethem réplique en argumentant que l’ajout d’une remorque aux véhicules arrière comme suggéré n’était pas une solution avalisée par les professionnels de la sécurité.

Quant aux griefs relatifs à la retraite aux flambeaux, la première citoyenne de Thuin reconnaît que l’événement pose de vrais soucis pour les riverains. Et la bourgmestre de rappeler les mesures déjà prises: sensibilisation des sociétés en réunion de préparation, sur le site du comité Saint-Roch et celui de la ville, publication dans le journal communal et placement de bâches aux endroits sensibles.

"J’entends votre suggestion de flambeaux LED. Je ne doute pas que le comité Saint-Roch la propose lors de la réunion avec les différentes sociétés qui composent la Saint-Roch. Et nous verrons ce qu’il en revient. Le mieux est peut-être que vous veniez l’exposer vous-même. Vous mesurerez ainsi très concrètement l’accueil qui lui sera réservé" conclut Marie-Eve Van Laethem.