Thuin: malgré un compte 2021 en boni, l'éclairage du beffroi sera limité

"Le compte de résultat reprend les opérations qui améliorent ou dégradent la situation nette de la Ville et qui ont donc une influence sur les fonds propres", explique-t-il. Il reprend le détail des charges et des produits. Le résultat de l’exercice présente un boni de 1 239 613 €. Quant au bilan qui fait apparaître la situation patrimoniale de la Commune telle qu’elle résulte de l’inventaire du 31 décembre 2021, l’argentier de la Ville précise que le total du bilan s’élève à 80 707 557 €.

De quoi satisfaire la majorité en place. "Ce résultat est excellent", confie la bourgmestre (PS), Marie-Eve Van Laethem. Xavier Losseaux (IC) nuance quelque peu cet enthousiasme, en précisant la nécessité, à l’avenir, de ne pas se disperser et d’être plus sélectif dans le choix des projets à développer. "Qui trop embrasse, mal étreint", termine le conseiller.

Le chef de groupe de l’opposition MR, Philippe Lannoo, rebondit: "Nous pouvons être optimistes. Mais il faut rester prudent et sélectif dans les projets à mener car les taux d’emprunt repartent à la hausse et cela aura un impact sur la charge d’emprunt. On peut être prudent, mais ne pas pour autant bouder son plaisir".

La prudence est d’autant plus de mise que les factures liées aux coûts énergétiques risquent de plomber sérieusement les finances communales. En début de séance, la bourgmestre a d’ailleurs informé le conseil de l’état d’avancement de la réflexion et des actions du collège pour diminuer les consommations énergétiques.

L’éclairage de Beffroi modifié

"Il ne s’agit pas seulement de voir comment nous pouvons, aujourd’hui, faire des économies ici ou là", insiste-t-elle. "Notre mode de vie est à penser différemment. L’évolution climatique l’exigeait depuis des années. Les coûts de l’énergie rendent ce problème hyper-urgent."

Et Marie-Eve Van Laethem de lister les initiatives déjà lancées par le biais du programme "Imagine Thuin": L’ecoteam, l’engagement d’un coordinateur Pollec, la création d’une unité de biométhanisation au Gibet, la rénovation énergétique déjà en cours des bâtiments, le soutien financier à la réalisation d’audits énergétiques privés…

Parmi les nouvelles mesures annoncées, citons l’éclairage des bâtiments publics. C’est ainsi que le beffroi ne sera plus éclairé que les vendredis et les samedis. Il en sera de même pour la maison de village de Thuillies. Concernant le château Beauregard, les autorités vont prendre contact avec l’exploitant actuel du site pour envisager une solution.

Quant à l’éclairage des voiries, le problème est plus complexe parce que la zone de police a émis le souhait que les quatre communes de la zone adoptent la même politique. Et à Thuin, les autorités ne sont pas favorables à plonger la Ville dans le noir complet. Au sujet des enseignes privées, les autorités rappelleront à tous l’obligation de les éteindre après 23 h.

Pour les fêtes de Noël, si les animations seront maintenues, l’utilisation parcimonieuse de l’énergie sera le mot d’ordre. Les sapins seront maintenus en centre-ville et dans les villages, mais la Ville renonce à l’éclairage par gouttelettes et à l’éclairage bleu et vert habituel.