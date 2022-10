Thuin: l'amicale des anciens bateliers fête ses 45 ans

Fernand Letot a assuré la présidence de l’amicale de 1977 à 2004. Parmi les membres fondateurs, on épinglera Gaston Paunet à la présidence d’honneur et Alfred Michot pour seconder le président.

De 2004 à 2011, c’est Gilbert Lefevre qui a repris la présidence suite au décès de Fernand Letot.

"Depuis 2011, j’occupe cette fonction", ajoute Pascal Walbrecq. "Nous sommes 14 comitards qui continuent inlassablement à organiser, quatre fois par an, des banquets pour le plus grand bonheur de nos affiliés. L’esprit d’entraide et de convivialité est toujours présent. Aujourd’hui, nous continuons à entretenir l’histoire de cette amicale en mémoire des anciens bateliers."

Un manque de relève

Il poursuit, un brin nostalgique: "Le flux de bateaux a, hélas, migré vers les grandes voies navigables. Les embarcations sont de grands gabarits, la profession a évolué et les mariniers sont partis vers Liège, Antoing… Afin de perpétuer nos traditions, nous comptons donc aussi des sympathisants qui sont venus élargir nos rangs. Ici, dans cette grande famille, nous mettons un point d’honneur à célébrer les anniversaires de mariage et les décennies à partir de 70 ans. J’espère sincèrement que l’amicale vivra encore très longtemps. Mais comme il n’y a plus de relève, je suis inquiet pour son avenir."

Néanmoins, de nos jours, dans l’ancienne cité batelière, des personnes dévouées continuent inlassablement à entretenir la mémoire de ce passé glorieux.