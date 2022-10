Le Naos fermé sur décision judiciaire: la jauge de 150 personnes dépassée à Thuin

D’après l’autorité judiciaire, c’est une nouvelle fois le problème d’octroi du permis d’environnement refusé par la commune qui est à l’origine de la fermeture du site. "Alors que l’exploitant a sollicité un permis d’environnement de classe 2 pour augmenter la capacité du site actuellement limitée à 150 personnes, la commune a refusé. On nous avait juré que la capacité allait être respectée. Mais à voir la page Facebook et sur le site via les constats policiers, on s’est rendu compte que cela n’était pas le cas", détaille le substitut Marlière, en charge du dossier. Une première verbalisation du site, l’année dernière, a eu lieu.