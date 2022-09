Pour marquer ses 50 années d’existence, dès le vendredi à 10 h, une journée pour les photographes sera organisée avec une parade de trams vers Lobbes et des convois historiques vers Biesme-sous-Thuin. Outre des véhicules anciens venus des quatre coins de Belgique, de la Côte belge, du Luxembourg et de la baie de Somme, l’ASVi fera également circuler ses propres machines. Les wagons de marchandises seront notamment de sortie et les deux machines à vapeur effectueront une double traction en apothéose de cette journée.

Le samedi et le dimanche, l’ensemble des véhicules circuleront pour tous. Ce seront les journées grand public avec de nombreuses activités proposées: circulation des véhicules invités, trams vers Lobbes, Thuin Ville-Basse et Biesme-sous-Thuin, animations au musée (maquettes, vapeur vive), simulateur de trains, exposants, foodtrucks…

D’anciens bus rouleront entre un parking installé à la Drève des Alliés à Thuin, la gare de Lobbes et le musée. Cette animation est le fruit d’une collaboration avec les associations "Patrimoine Bus & Car de Casteau", "HaRoBa", le musée du Transport Urbain Bruxellois (MTUB) et le musée du Tram d’Anvers (VLATAM).

Attention, le musée ne sera pas accessible en voiture afin de laisser un maximum de places aux nombreuses activités qui seront présentées ! Il faudra garer son véhicule le long de la Drève des alliés et rejoindre le site avec des bus historiques qui assureront des navettes toutes les 30 minutes. Le dimanche, de 9h à 19 h, la circulation, l’arrêt et le stationnement seront interdits sur la place de la Ville Basse pour permettre l’installation d’un marché de producteurs locaux.

