Thuin: un premier festival de la mobilité douce

"Il s’agit d’un projet socioartistique et associatif sur lequel nous travaillons depuis plus d’un an", note Anaïs Neyman, coordinatrice de centre d’expression et de créativité. "Nous avons invité des citoyens à décorer leur vélo et, aujourd’hui, ils participent à une balade qui les conduit à la basilique de Lobbes. À cet endroit, ils sont invités à assister à un spectacle autour du vélo organisé en partenariat avec le festival Lobbicyclette." Outre la Souris qui crée, on citera également le centre culturel de Haute Sambre, L’Accueil en milieu ouvert ThudiJeunes et la maison des jeunes parmi les organisateurs ou participants.

Après cette balade, les cyclistes ont participé à l’élection du plus beau vélo. Pour l’occasion, l’esplanade du Musée du tram était transformée en guinguette.