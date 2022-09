Gozée: l'abbaye d'Aulne replonge en l'an 882

Afin de faire revivre cette partie de l’histoire de l’abbaye, l’ASBL "La Griffe de Djevelen", dont Julien Herbiet fait partie, propose un événement typiquement moyenâgeux comptant plus de 40 artisans, ainsi que de trois compagnies de reconstitution médiévale.

C’est ainsi que l’on pourra découvrir les Vikings du "Gamall Tré"(armement et armures d’époque, jeux de table, stand de tir de javelines et de haches), "Les Temps Oubliés"et "Les Compagnons du Cerf".

Tout au long du week-end, les visiteurs seront replongés en plein Moyen Âge. Le programme est étoffé: entraînement au combat et manœuvres militaires, démonstration d’archerie et de jeux d’époque, saynètes de vente d’esclaves, banquet, contes, grimage, stand photo, marché médiéval (céramiste, forgeron, bijoutier, travailleur du cuir, vins médiévaux, gastronomie bretonne…) dans la cour d’honneur et dans le réfectoire du Maigre.

Le samedi, dès 19h30, la Brasserie de l’Abbaye accueillera deux groupes de musique éphémère: "KMY"et "Projet M"(pop-rock et métal, années 80 à 2000).

Tout le week-end, l’entrée sera gratuite. Et le public pourra participer aux animations. Voilà l’occasion de passer un bon moment en famille et de découvrir la culture médiévale dans le splendide site millénaire de l’Abbaye d’Aulne.

Page Facebook: La Griffe de Djevelen