"Notre petite école est à l’écart de tout et les transports en car sont onéreux", explique la directrice, Marie Piroux. "Par conséquent, nous avons opté pour des animations scientifiques en classe. Les enseignants ont choisi des ateliers nécessitant un matériel parfois coûteux et dans lesquels ils peuvent se sentir moins à l’aise. Les thèmes retenus plaisent évidemment aux enfants."

C’est ainsi que les petits se plongent dans l’électricité statique et le magnétisme. Les "moyens"découvrent le squelette sous toutes ses coutures, tandis que les plus grands iront à la rencontre des dinosaures. Manipuler, travailler en groupe, émettre des hypothèses, les vérifier par l’expérimentation, en tirer des conclusions et les confronter avec celles des copains, voilà de quoi donner l’envie de travailler.

Lors des animations, chaque enfant dispose de son propre matériel pour relever un défi, observer, réaliser une expérience. Chacun travaille à son rythme en suivant son propre chemin de raisonnement. Les écoliers développent ainsi divers savoir-faire comme la précision de l’observation et de la mesure ou encore l’apprentissage de la rigueur scientifique.

« Cerise sur le gâteau, les petites têtes blondes repartent à la maison avec une réalisation effectuée lors des ateliers », ajoute la directrice. « Début octobre, avec toute l’école, nous partirons en classes sportives au centre Adeps de Loverval. Le squelette découvert auparavant permettra aux enfants de mieux comprendre leur corps lors des nombreuses activités sportives. » Dans la petite école du village, les idées foisonnent et les enfants adorent.