Thuin: Égypte et Ex-Libris à la Maison de l'Imprimerie

On appelle ex-libris les petites vignettes gravées collées dans les livres pour marquer l’appartenance de celui-ci à "la bibliothèque de". "Souvent, sur cette vignette, on retrouve une iconographie représentant les loisirs, les centres d’intérêt du propriétaire. Ici, on s’est focalisé sur des ex-libris relatifs à l’Égypte ancienne. C’est grâce à ces petites vignettes que l’on colle dans les livres qu’on arrive à retracer l’histoire de certains ouvrages. Malheureusement, elles sont très prisées des collectionneurs et trop souvent, elles sont arrachées des ouvrages", ajoute Valentin Boyer, égyptologue.

Les ex-libris égyptisants se trouvent par centaines, rivalisant d’originalité pour certains, se contentant de quelques motifs évocateurs de l’Égypte ancienne et de poncifs bien répandus pour d’autres. Entre ex-libris fantaisistes et ex-libris scientifiques, quel aperçu de l’Égypte ancienne offrent-ils? Crédible et authentique ou plutôt rêvé, fantasmé et fantaisiste?

À travers une exposition de 200 ex-libris égyptisants issus de la collection privée de Valentin Boyer, dont plus de la moitié sont inédits, ainsi que d’ouvrages documentaires provenant de collections publiques, cette exposition permet de voyager dans le passé et de s’immerger dans la civilisation pharaonique au travers de thématiques comme le voyage et la redécouverte de l’Égypte, les monuments architecturés et les objets archéologiques, la langue et l’écriture égyptiennes.

L’exposition s’attache aussi au phénomène de l’égyptomanie dans des domaines comme l’héraldique, l’ésotérisme, la franc-maçonnerie et l’érotisme. Un dernier volet propose aussi de découvrir un type très particulier: les ex-libris de BD sur l’Égypte ancienne, des images "tirées à part"numérotées et signées par leur auteur.

Jusqu’au 5 octobre, la bibliothèque Roger Foulon de Thuin présente aussi une série d’ouvrages sur l’Égypte.

