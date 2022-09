A Gozée, chevaux et chiens ont reçu la protection de saint Hubert

"Nous avons la chance d’avoir le soleil avec nous", constate Philippe Bruyndonckx, cheville ouvrière de l’ASBL. "La participation du manège Bobby Green, de Leernes, a attiré de nombreux cavaliers et leur monture. Le bouche-à-oreille a également bien fonctionné. Il y a énormément de chevaux mais aussi beaucoup plus de chiens."

Arrivés vers 10h30 à la ferme de l’abbaye au son des cors de chasse, les animaux et leurs propriétaires ont ensuite défilé dans la Vallée de la Paix pour rejoindre la cour d’honneur de l’abbaye et ensuite revenir au point de départ.

De retour à la ferme, les équidés, canidés et leur maître sont passés devant l’abbé Claude Lallemand pour la traditionnelle bénédiction. Alors que les chevaux et chiens reçoivent une récompense, les cavaliers et maîtres se sont vus remettre une plaquette souvenir, avant de prendre le verre de l’amitié.

"Il est important pour nous de venir avec nos quatre lévriers Galgo qui ont vraiment besoin de cette protection", témoignent les Thulisiens, Colette et Michel. "Nos chiens sont des rescapés qui viennent d’Espagne. Nous les sauvons de la maltraitance et de la monstruosité qui est réservée à leur race."

L’union de diverses associations

Devant le corps de logis, le défilé des animaux se poursuit devant M. le curé. "Cette année, 200 convives prennent part à un repas dans l’une des granges, tandis que l’autre est réservée au dîner de quartier des riverains d’Aulne", reprend Philippe Bruyndonckx. "La porchetta a du succès. L’après-midi, divers concours sont organisés pour récompenser le plus beau cheval, le manège le mieux représenté ou le plus beau chien. La réussite de cette journée est le résultat du travail de plusieurs associations qui ont décidé d’unir leurs efforts pour soutenir une même cause."

En effet, l’édition 2022 bénéficie de l’investissement de plusieurs intervenants: l’Ordre des Chevaliers d’Aulne, la brasserie Val de Sambre (organisateur de l’événement à son origine), la Brasserie-Taverne, Aulne Debout, la ferme de l’abbaye…

"Organiser cette Saint-Hubert en même temps que les journées du Patrimoine, cela draine du monde", ajoute encore notre interlocuteur, heureux que la Saint-Hubert ait retrouvé le succès de jadis. "La visite des ruines de l’abbaye est gratuite. Pour Aulne Debout, il est également important de proposer des activités qui feront vivre les opérateurs locaux et l’horeca. C’est aussi le but de notre ASBL."