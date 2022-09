L’Ordre des Chevaliers s’attache particulièrement à magnifier les glorieux souvenirs de l’abbaye mais aussi à favoriser le rayonnement artistique et culturel de celle-ci, à apporter un soutien aux activités touristiques, folkloriques et gastronomiques et à contribuer à des actions philanthropiques.

Les produits promus par la confrérie sont l’Ada Blonde des Pères, une bière de l’abbaye d’Aulne fabriquée par la Brasserie du Val de Sambre et le Pavé d’Aulne, un fromage aux orties conçu par le Centre Bois Roussel (un service d’accueil de jour pour adultes souffrant d’un handicap léger) à Montigny-le-Tilleul.

La journée a commencé par un petit-déjeuner des confrères à la carrosserie. Vers 9h30, les confréries présentes se sont dirigées vers le réfectoire du Maigre pour assister à la messe animée par le doyen Philippe Pêtre. La chorale Le Val Heureux et les trompettes thébaines des Chevaliers d’Aulne donnent du cachet à la cérémonie.

Vers 11h, le chapitre annuel peut commencer. La grand maître, Josiane Meirlaen, va pouvoir introniser de nouveaux membres. Les rituels peuvent débuter: présentation humoristique des candidats, prestation de serment, dégustation de la bière et du fromage, adoubement, remise des insignes et d’un diplôme, signature du livre d’or…

Parmi les nombreux intronisés, deux nouveaux chevaliers intégreront l’Ordre: Gaston Berteaux et Laurent Piet. Jocelyne Parent sera élevée au rang de Bachelière. Étienne Meunier et Éric Dartevelle deviendront de nouveaux écuyers.

Trente-cinq confréries ont répondu à l’appel. Les costumes d’apparat rivalisent de couleurs et d’originalité. Les confrères viennent des quatre coins de la Wallonie et de France: Les Chauves de Belgique, la Commanderie du Périgord, la confrérie de la Coquille St Jacques Pêchée en Côte d’Armor… La confrérie marraine des Chevaliers est présente: Saint Amouldt du Comté de Chiny, ainsi que les filleuls: Le Taste Cerise de Biercée et les Bernardins de Fleurus.

Après la cérémonie protocolaire (se terminant par les hymnes nationaux joués par les trompettes thébaines), les invités regagnent la salle de la carosserie pour le verre de l’amitié suivi d’un banquet qui affichait complet.