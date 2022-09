À 12h30, hommage et cantique à saint Roch. À cette occasion, la nouvelle statue de saint Roch, œuvre de Serge Docquier (sculpteur ébéniste diplômé de l’académie de Châtelet), sera exposée lors de l’homélie. Un repas champêtre sous chapiteau (13h30) et des animations musicales (à partir de 14h30) suivront. Le groupe "Christine’s band" assurera l’ambiance, avant que "Freindship first" ne prenne le relais. À noter que le samedi, une soirée open bar est programmée à partir de 20h.

071 59 24 96 ou 071 59 53 61.