En ce début septembre, le centre culturel Haute Sambre, les Jeunesses Musicales de Charleroi Métropole, en concertation avec le consortium PECA Hainaut-Sud (Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique), a offert une rentrée en musique haute en couleur aux écoles de la région.

Tout au long de cette première semaine, de la première sonnerie à la dernière, à la récré ou encore sur le temps de midi, plusieurs artistes ont mis de l’ambiance dans les cours de récréation avec des concerts gratuits d’une trentaine de minutes.

Rencontrer des artistes

Divers musiciens se sont ainsi produits dans quelques écoles fondamentales de la région. Le groupe Folk à Donf (composé de Pierre Challe et Marinette Bonnert, deux amoureux de l’accordéon diatonique), Sega Bar (un musicien africain) ou encore Des Anches Passent (de la musique traditionnelle avec des instruments à anches) ont mis le feu dans ces petites écoles rurales.

En participant à cette action, le PECA a pour objectifs de permettre à chaque élève d’accéder à la vie culturelle, de rencontrer des œuvres, des artistes et des pratiques culturelles différentes, de fréquenter des lieux culturels. Pour les élèves, c’est aussi l’occasion d’acquérir des savoirs, des connaissances et des compétences, dans une perspective de développement de l’esprit critique et de l’expression personnelle. Enfin, l’opération ne peut qu’apporter plaisir et motivation aux élèves.

Voilà donc une belle entrée en matière et une excellente initiative bien accueillie par les enfants, les familles et les enseignants.