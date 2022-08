Scène-sur-Sambre, à Gozée, a attiré près de 7000 jeunes ce samedi

Nicolas et Hugo Lamiaux sont deux bénévoles qui viennent de la région de Lille: " Suite à une annonce sur Instagram, nous sommes arrivés vendredi. Nous nous occupons de l’Espace VIP, à raison de six heures de travail par jour. Ensuite, nous pouvons profiter librement du festival. Le seul petit hic, c’est que nous dormons dans la voiture car nous avons oublié notre tente! C’est notre premier festival en Belgique et, franchement, celui-ci est unique. C’est le seul où on sent cette interaction, ce contact au sein du public. L’ambiance est vraiment familiale."

Plus loin, Jade et Lola dirigent les voitures sur le vaste parking. Plus tard, elles s’occuperont du ramassage des verres ou encore du démontage du site. Les tâches de ces bénévoles sont nombreuses et variées.

Peu d’interventions

Du côté des secours, les interventions sont relativement calmes."Nous intervenons, en général, pour des piqûres de guêpe, des allergies, des suspicions de fracture (dues au terrain accidenté), des abus d’alcool…",confie Ludivine Rouffiange, officier à la tête d’une équipe de 18 secouristes.

Au camping, des jeunes bien lancés s’éclatent."Quelle ambiance ici!", rigole Clément. " Nous venons depuis des années. C’est vraiment chouette. Nous dormons peu parce que nous sommes surtout là pour faire la fête. Le matin, nous retournons vite chez nous à Montigny-le-Tilleul pour prendre une petite douche."

Plus loin, le Clermontois Arthur Senko s’est fait des potes avec ses voisins de tente:"On boit des pintes, on rencontre des filles, on découvre des artistes. Vraiment, ce festival est convivial et en plus à un prix démocratique".

Au café Leblon, des habitués savourent une bonne bière et regardent l’afflux de visiteurs passer devant eux à pied (le parking n’est pas bien loin)."Nous travaillons différemment et je ne m’en plains pas", assure le patron. " Ce week-end n’a lieu qu’une fois par an et cela met de l’ambiance dans notre vallée."