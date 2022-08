Ragnies a replongé dans les années de La Belle Epoque

Pour une première, la manifestation "Ragnies Autrefois" est une réussite."Sept Ragnicoles ont ouvert leur jardin au public",insiste Marie Rolande Josse, la secrétaire de "Viquy à Ragnies".Nous avons ainsi pu constater pourquoi Ragnies est l’un des plus beaux villages de Wallonie. Au long d’un parcours de 2 km, les visiteurs ont pu s’imprégner de l’atmosphère du village, découvrir onze artisans thudiniens au travail et 37 vide-greniers chez des particuliers. Cet événement nous a permis de créer des liens avec des villageois que l’on ne connaissait pas du tout. Et pour donner encore plus de charme à la journée, nous avons invité les Ragnicoles à s’habiller comme en 1900. Tous ont accepté de jouer le jeu. Cela donne un cachet particulier et une atmosphère particulière à notre fête."