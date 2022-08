" Scène sur Sambre a sa propre identité, jeune, festive" explique Jean-François Guillin, le nouvel organisateur qui connaît bien l’événement pour l’avoir fréquenté dans le public depuis le début, et gère par ailleurs un autre événement majeur des festivals d’été, celui de Ronquières. " Nous tenons à maintenir cette identité, basée sur une thématique quotidienne, en renforçant l’attrait pour les jeunes, avec une affiche très électro pour les 25-40 ans le vendredi, de la musique urbaine prisée des 15-25 ans le samedi, et du pop-rock le dimanche, histoire de clôturer en famille ce dernier dimanche des vacances scolaires" poursuit-il.

Nouveautés

Pour sa 10eédition, le festival s’installe donc à nouveau en bord de Sambre, à l’ombre de la majestueuse abbaye d’Aulne. Avec quelques nouveautés pensées pour faciliter la vie des festivaliers et la visibilité des artistes depuis la plaine. " Le matériel nécessaire a ux artistes est de plus en plus lourd et imposant, cela devenait trop compliqué de placer cela sur des barges et bloquait la navigation sur la Sambre. En plaçant la scène face à l’entrée et non plus sur l’eau, on peut mieux aménager l’espace, pour que le public soit au plus près des artistes, mais aussi qu’il puisse bénéficier d’endroits plus calmes ou circuler à son aise vers les bars et stands de restauration."

Parmi les nouveautés annoncées, du mobilier pour s’asseoir et des espaces ombragés seront disséminés sur le site, et le "cashless" (bracelet rechargeable aux bornes ou via une application sur smartphone), comme à Ronquières, sera de mise. " On évite ainsi les tickets papier qui se perdent et sont plus compliqués à gérer". La configuration du site a aussi été repensée pour le parking et le camping. Celui-ci prend place le long du halage, dans la prairie en face du Café Leblon, tandis que les véhicules seront dirigés vers les 5 ha de prairies destinés à les accueillir en surplomb du site du festival.

Arrivant en toute fin d’été, Scène sur Sambre entend néanmoins toucher à la fois un public de proximité mais aussi celui qui aime multiplier à l’envi les sorties festives. " Vu l’accès, uniquement par Gozée et la rue Vandervelde, on reste limité en capacité. Nous tablons cette année pour la reprise sur 15000 festivaliers payant en trois jours, et près de 5000 de plus si on compte les partenaires, sponsors et bénévoles. A terme, on vise 10000 personnes par jour, ce qui fait 3000 à 4000 voitures, le tout grand maximum que peuvent assumer la route d’accès et les espaces de parking. C’est un bon événement pour les jeunes et la région et il doit garder la convivialité qui le caractérise depuis le début"conclut Jean-François Guillin.

https ://www.scenesursambre.be/fr