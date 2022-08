Thuin: la culture écossaise va envahir l'abbaye d'Aulne

Mais c’est la première fois que les Scottish Days se tiendront à Aulne. Dans quelles circonstances? Nous avons posé la question à Thomas Lallemand, organisateur de cette manifestation.

"Le concept n’est pas neuf",souligne-t-il. "Précédemment, ces trois jours étaient organisés à Waterloo et recueillaient un beau succès populaire. Nous recevions environ entre 5 et 6 000 personnes."

Les nouveaux propriétaires des lieux ne souhaitaient plus accueillir l’événement. Les organisateurs se sont ainsi tournés vers la ferme de l’Abbaye d’Aulne.

"Étant de la région, je trouvais que ce cadre était idéal pour y organiser les Scottish Days et les faire connaître du grand public",explique Thomas Lallemand."Dans ce contexte, nous souhaitons développer un événement fédérateur autour de la culture écossaise, ses us et coutumes, ses traditions à travers la mise en place d’un week-end découverte constitué de musiques, d’aventures, de jeux sportifs, de danses et d’étapes gustatives."

Concerts, jeux, animations, démonstrations, mariages…

Trois jours durant (de 10h à 19h), des activités en lien avec la culture écossaise vont se succéder sur le site. Il y aura bien sûr des "pipe bands", des concerts de musique celtiques", mais aussi des "Higlands games" (jeu de la corde, lancé de hache, tir à l’arc…), des "Higland dance", des artisans, des dresseurs, sans oublier… des mariages clandestins. Bref, c’est tout une culture qui va s’inviter dans la vallée de la paix. Le prix d’entrée est de 15 € pour les adultes et de 10 € pour les enfants.

Le Pass 3 jours est à 20 € pour les enfants et 30 € pour les adultes. Réduction pour les groupes à partir de 5 personnes (10 €/P). La formule "Scottish Package", à 65 €, donne droit à un emplacement de parking VIP, une entrée par personne, une bourse de 20 jetons d’une valeur de 20 € par personne pour manger et boire sur le site, une dégustation-découverte de 5 whiskies et une assiette de dégustation de duo de saumons écossais.

Plus d’infos: www.scottishdays.be