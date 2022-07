Magik Trottinette, la nouvelle attraction de l’abbaye d’Aulne

C’est précisément au pavillon d’entrée du minigolf qu’il est possible de louer ces engins avant de les enfourcher pour partir à la découverte des environs, sur l’un des quatre parcours d’une durée d’une à deux heures.

Il faudra d’abord se familiariser avec les commandes de l’engin: un accélérateur sur la poignée de droite et un second sur celle de gauche, à actionner en côte afin de donner plus de motricité à la roue avant dans les côtes. Arrivé à l’ancien moulin d’Aulne, un sentier s’érige sur la gauche. Il longe les ruines de l’ancienne abbaye et mène au pied de la rue Vandervelde via la brasserie de l’abbaye. De là, les parcours de 12, 16, 26 et 38 km sillonnent la région en empruntant sentiers et chemins forestiers.

"Nous passons par la Grattière, la ferme du Baudribus à Gozée, le hall sportif de Thuin, Biesmes-sous-Thuin où nous empruntons le Ravel en direction du musée du Tram. Le plus long des parcours s’aventure même jusqu’à Lobbes et sa Collégiale avant de revenir vers Thuin, le Bois des Waisbes, Hourpes et le port de plaisance de Landelies" , précise Gauthier Namèche.

Le jeune entrepreneur de bientôt 33 ans travaillait encore dans la logistique au début d’année lorsqu’il a décidé de lancer son projet. Quelques semaines plus tard, Magik Trott voyait le jour et, dans la foulée, un partenariat avec les terrasses du minigolf. "Le patron est un ami et je lui ai proposé mon projet. C’est un point de départ idéal. Magik Trott complète ainsi l’offre d’activités ludiques déjà présente sur le site" . Le concept n’est pas neuf. Il nous vient de France et des stations de montagne. Plus près de chez nous, on en trouve aussi désormais au Lac de l’Eau d’Heure.

Quelques conseils pratiques

Côté pratique, les locations fonctionnent de juin à septembre de 9h à 19h (de 10 à 18 en octobre, mars, avril et mai). Il convient de se munir de sa carte d’identité (pour la réservation), d’un téléphone chargé (téléchargement du parcours), des chaussures fermées et des vêtements appropriés au climat. Le coût des locations varie selon la durée de la rando (1h, 1h30 ou 2h) et du nombre de personnes ainsi: 1pers: 30 €, 45 €, 60 €; 2 pers: 28, 42, 55; 4 pers: 26 €, 39 €, 50 €; 10 pers: 24 €, 36 €, 45 €. Ce prix comprend la mise à disposition de la trottinette et d’un casque (obligatoire). Question sécurité, chaque utilisateur bénéficie d’un parcours GPS téléchargé.

Magik Trott propose aussi la location éventuelle de lunettes de soleil (7 €), gants (3 €) combinaison en cas de mauvais temps (7 €).

Infos & réservations: 0498/520916