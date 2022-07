Ragnies: conquis par de jeunes talents

"Depuis de nombreuses années, nous avons développé des projets innovants pour mettre en valeur les jeunes musiciens de notre Communauté Française, souligne la présidente Catherine Gilson. C’était notamment le cas avec le concert-promenade et le stage d’orchestre Wind Band Stage. Au fil des ans, nous avons acquis une connaissance des attentes, des aides et du soutien dont les jeunes artistes ont besoin durant leurs études ou pour démarrer leur carrière musicale. Nous allons désormais en faire notre objectif," Avec l’équipe de bénévole qui l’entoure, la présidente du JMA entend ainsi apporter un soutien aux jeunes artistes et les programmer lors de concerts.

Les amateurs de jazz ravis

Parmi les deux temps forts de ce dernier week-end musical, on retiendra la prestation du trio jazz Maël Mercier. À 17 ans, ce jeune pianiste est en train de se faire un prénom grâce à son talent et son travail. Originaire de Braine-l’Alleud, il est le petit-fils de Monsieur Dictionnaire et le fils du saxophoniste Stéphane Mercier. Accompagné du très prometteur contrebassiste chinois Yusheng Jiang et du batteur français Oscar Georges, il a enthousiasmé un public averti qui a pu apprécier l’étendue du talent de ces jeunes jazzmen fréquentant les cours du conservatoire de Bruxelles.

Place au Wind band

Deuxième moment fort: le concert de clôture proposé par le Wind band. Cet ensemble à vent constitué de jeunes musiciens a vu le jour il y a dix ans. Depuis, chaque année, il se reforme. Encadrés de coachs professionnels, ces "stagiaires" se retrouvent durant une semaine où ils apprennent à décortiquer les morceaux mis au programme du concert de clôture.

Placé sous la direction de Chistian Durieux, le Wind Band a enchanté un public conquis à la cause de cet orchestre éphémère composé d’une cinquantaine de musiciens.