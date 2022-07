Un peu plus loin, sur la droite, un énorme château du XIXesiècle, d’inspiration allemande, construit par l’industriel Émile Bonnehill-Servais. Voilà ce qui compose le paisible quartier de Hourpes, cet ancien coron industriel aujourd’hui enveloppé dans un écrin de verdure, à deux pas de la Sambre.

Les quelques habitants du quartier vont désormais pouvoir bénéficier d’un espace de rencontres, de convivialité complètement rénové.

L’inauguration a eu lieu ce samedi en présence des autorités communales. Sans grand protocole, en toute simplicité. " La période que l’on vient de traverser a mis en évidence que la population avait besoin de se retrouver et d’établir des liens sociaux. En concertation avec la population, le collège avait donc décidé de rénover cette ancienne chapelle afin que les habitants du hameau bénéficient d’un lieu de vie pour y ramener de la convivialité" , a précisé Marie-Eve Van Laethem.

Et la bourgmestre de rappeler l’origine de cette rénovation qui s’inscrit dans un plan plus large initié par la Région Wallonne et qui permettait aux communes et villes rurales de bénéficier d’aide grâce à un plan de développement rural participatif.

École, la semaine; messe, le dimanche

"Les premières réunions avec les citoyens remontent à une dizaine d’années. Le projet avait à l’époque été retenu par la Région" .

S’ensuivit un long parcours avec d’abord le rachat de cette ancienne chapelle que Giuseppe Costabeber et sa sœur Maria ont bien connue. "I l y avait messe le dimanche, on ouvrait alors les portes de la chapelle et les paroissiens s’installaient dans la salle qui servait d’école durant la semaine, avec une quarantaine d’enfants toutes les années confondues."

Arrivés dans le quartier en septembre 1948, ils en sont les plus anciens habitants. " Cette maison de village, c’est bien pour les habitants car les réunions de quartier vont pouvoir s’y tenir ainsi que les cours de gym, le lundi soir, et bien sûr d’autres activités" , ponctue Giuseppe, qui espère toutefois que la tranquillité des lieux ne sera pas troublée.

150000 € de travaux

Ce projet de rénovation a pris du temps. Le coût des travaux se chiffrerait à 150000 € mais le résultat en vaut la peine et, surtout, il permet d’envisager l’avenir avec optimisme. Pour Alain Roly, cela augure un retour aux sources, à la convivialité. " Nous sommes arrivés ici il y a 45 ans. Nous sommes tombés sous le charme de ce quartier entouré de nature. Il y avait une convivialité et une chaleur humaine hors du commun. Tout le monde s’entraidait. Quand il faisait beau, on sortait les tables sur la rue et chacun amenait qui une bouteille de vin, qui des bières wallonnes. J’espère que cette nouvelle salle va permettre de recréer du lien social et de la convivialité ".

Après Thuillies et en attendant Donstiennes l’an prochain, Hourpes est le deuxième quartier à bénéficier d’une maison de village destinée à l’activité citoyenne.