Un bonus de 178000 € qui viendra bien à point

L’échevin des Finances et du Budget a passé en revue l’augmentation de plusieurs postes au niveau des dépenses du volet ordinaire. Au-delà d’une hausse des frais de personnel (indexation et cotisations de responsabilisation au niveau des pensions), Pierre Navez a informé qu’une somme supplémentaire a été inscrite au budget pour continuer à aider le secteur Horeca. "Nous avons également prévu une somme de 50000 € pour de l’élagage, et une provision pour accueillir une arrivée du Tour de Wallonie en 2023. Cet événement génère des retombées positives pour nos commerçants en plus d’une belle vitrine pour notre ville" , informe l’échevin.

Les prix de l’énergie, bombe à retardement

L’augmentation du coût de l’énergie, notamment le mazout dans les écoles, n’est pas une bonne nouvelle pour l’avenir des finances communales. Il s’agit d’une bombe à retardement notamment pour les bâtiments administratifs dont les contrats avec les fournisseurs doivent être revus à la fin de l’année. Fort heureusement, les recettes sont en hausse avec 105000 € provenant de la réforme des APE, 186000 € supplémentaires du fonds des communes et 69000 € issue du précompte immobilier.

Dans le futur, la ville de Thuin devrait voir ce dernier poste augmenter considérablement grâce à la révision cadastrale entamée sur l’entité. Par ailleurs, le conseiller socialiste Paul Furlan souligne que plus il y aura de constructions sur la commune, plus il y aura d’habitants et, de facto, davantage de recettes via l’Impôt des Personnes Physiques et le Précompte Immobilier. Fort de ces nouvelles données chiffrées, la majorité PS-IC a présenté un budget 2022 à l’équilibre (volet ordinaire) avec un boni d’environ 178000 € placé dans un fond de réserve pour faire face à un avenir incertain.

"Nous restons inquiets pour le futur avec les indexations automatiques des salaires des fonctionnaires qui est une sérieuse épine dans le pied pour les finances communales" , réagit Philippe Lannoo (MR). "Ce budget présente peu de marge avec la crainte que la commune soit placée sous le contrôle du Centre régional d’Aide aux Communes (CRAC) avec de nombreuses contraintes à la clé dont la mise au placard de certains projets" , complète-t-il au nom du groupe libéral siégeant dans l’opposition.

Dans la minorité, Anne-Françoise Lontie (Écolo) a évoqué les mêmes craintes que le MR et demandé à la majorité où elle comptait faire des économies. L’ancien bourgmestre Paul Furlan a indiqué que 3 options étaient sur la table: une augmentation de l’endettement, un report de certains projets ou une hausse de la fiscalité.

Ce dernier a exclu la 1reet la 3esolution tout en expliquant que le collège devrait sans doute postposer certains projets. La bourgmestre, Marie-Eve Van Laethem, n’a pas exclu cette option mais elle a montré de l’optimisme, s’appuyant sur les bons résultats de cette année malgré un contexte particulièrement difficile. Après un tour de table, chaque élu a exprimé oralement son vote. Le point a été approuvé à l’unanimité.