Deux nouveaux conseillers à la police Germinalt

Au-delà de ce moment protocolaire, l’assemblée a salué un acte de bravoure. " Récemment, un collègue qui venait de prendre son service est intervenu sur un accident de roulage sur la N5 , raconte Alain Bal. Une dame était bloquée dans son véhicule et ce policier l’a extraite avant qu’elle ne soit prisonnière des flammes" .

Face à cet acte héroïque, le conseil de police a décidé d’accorder un jour de congé exceptionnel au policier et d’introduire un dossier auprès du secrétaire de la commission Carnegie Hero Fund pour acte héroïque. Ce policier sera aussi mis à l’honneur lors de la prochaine cérémonie des vœux par la hiérarchie.

Poste de Montigny- le-Tilleul: prudence

En fin de séance publique, les membres du conseil de police devaient se prononcer sur la fixation des conditions du marché portant sur l’étude de la construction d’un poste de police à Montigny-le-Tilleul. Cette commune est la seule de la zone à ne pas avoir de locaux adéquats. Comme l’a rappelé le chef de corps, Alain Bal, l’acte d’acquisition d’un terrain (environ 350000€) à la rue Émile Vandervelde a été passé chez le notaire au début de ce mois de juin.

La prochaine étape est donc la création du bâtiment mais cela représente un coût important à long terme. De plus, le secteur de la construction fait face à une explosion du coût des matériaux suite à la reprise post-Covid et les impacts de la guerre en Ukraine. Par conséquent, les bourgmestres du collège de police se veulent prudents. "Nous avons ce projet en tête depuis longtemps mais il y a encore des nuances à apporter dans le cahier des charges et dans la délibération notamment au niveau des estimations chiffrées" , explique Philippe Busine.

Le mayeur gerpinnois a donc proposé de reporter le point afin de revenir avec un dossier bien ficelé au moment de prendre une décision d’une telle importance. En effet, le coût du mètre carré oscille actuellement entre 1700 et 2000€ hTVA. Le projet doit-il être revu à la baisse au niveau de la superficie? Fait-il rogner sur certains postes? Les honoraires de l’auteur de projet doivent-ils être plafonnés? Cette proposition de report, afin d’éviter toute mauvaise surprise de l’esquisse aux parachèvements, a été acceptée sans difficultés et les conseillers de police se réuniront à nouveau le mardi 5 juillet à 19h au même endroit en présentiel avec une possibilité de visioconférence pour les vacanciers.