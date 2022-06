Thuin: le chantier naval, le Mobipôle, le RAVeL, … candidats aux fonds européens

" Il nous reste quelques dossiers à mettre en œuvre, et ils entrent dans les axes définis pour cette nouvelle programmation FEDER 2021-2027 " explique la bourgmestre Marie-Van Laethem. La rénovation et la revitalisation urbaine sont toujours au cœur du développement régional soutenu par l’Europe, tout comme le tourisme, ainsi que la mobilité liée au développement rural.

La mobilité en ligne de mire

Deux des 5 dossiers concernent la mobilité et le développement durable; ils sont portés par la structure supracommunale Charleroi Métropole, histoire d’assurer une cohérence territoriale aux projets de même type présentés dans 12 communes de Charleroi jusqu’à Chimay. À Thuin, il y a d’abord le Mobipôle de Gozée, pour lequel 1173000 € seront nécessaires. Il s’agit d’aménager une parcelle de terrain le long de la rue de Beaumont (N53), à côté de la cure. " La Ville est propriétaire d’une partie du terrain, et dispose du droit d’emphytéose sur le reste, propriété de la Fabrique d’église de Gozée " explique la bourgmestre. Un parking avec borne de rechargement électrique, un Relais Bus, du stationnement pour vélos avec borne de chargement électrique également, une aire de covoiturage et d’accueil de taxis, et des connexions vers la gare ou les villages via le réseau cyclable en cours de finalisation, permettront de constituer un important nœud d’intermodalité,

En complément, le 2edossier de Mobipoint sur le site de la Demi-Lune, à la Ville haute, constitue le dernier aménagement nécessaire pour fluidifier et sécuriser la mobilité au centre-ville. À proximité du CPAS, de l’administration, des écoles de la justice de paix et des commerces, il permettra la dépose minute d’étudiants, et servira de parking de délestage du centre ancien. Parmi ses 40 places, certaines seront dédiées au covoiturage, aux taxis, à la charge des véhicules électriques ou encore d’abris pour vélos. Un accès aux bus, un espace de tri des déchets (où l’on vient souvent en voiture) et des caméras de surveillance complètent l’ensemble dont le coût est estimé à 980000 €.

La mobilité douce entre la Grand-Rue et le Rempart Nord, ainsi que la gestion des entrées et sorties des parkings sont aussi au cœur de la rénovation des ruelles transversales de la ville haute (rues Fauconnier, Parfait Namur, du Gymnase, de l’Hôpital, ruelle Driane). Le projet figurait déjà dans la programmation précédente, dans le cadre de l’aménagement de la Grand-Rue. Les coûts ayant explosé, il a fallu reporter le 1,4 million d’€ nécessaire sur celle de 2021-2027.

Le 4edossier, lui aussi axé sur la mobilité douce, a été conçu en concertation avec Walcourt, pour que les deux villes soient reliées par le RAVeL. " Il nous manque 300 mètres, et de son côté Walcourt rentre également une fiche FEDER pour finaliser sa partie.Cela permettra de relier les Lacs de l’Eau d’Heure de façon tout à fait sécurisée " commente Marie-Eve Van Laethem.

Plus de 3 millions pour le chantier naval

Enfin, mais ce n’est pas le moindre au contraire, le chantier naval fait l’objet d’un 5edossier d’aménagement. D’un coût estimé de 3179000 €, il s’agit d’un projet de longue haleine cher au cœur des Thudiniens puisqu’il reste l’emblème d’un glorieux passé batelier. Le terrain de 11000 m2longeant la Sambre est propriété de la Ville depuis 2018; elle l’a cédé à la Spaque qui prendra en charge sa dépollution en 2023. De l’autre côté de la Biesmelle, qui se jette dans la Sambre à l’orée de la ville basse, un accord est en cours pour le rachat par la Spaque d’un petit terrain appartenant à un privé. "C ela permettra, via une passerelle, de relier la ville basse, le RAVeL à hauteur du musée du tram, la gare et le relais nautique que nous espérons récupérer en installant une capitainerie. " Les berges seront rénovées là où s’amarrent les bateaux, et renaturalisées en bord de Biesmelle. L’objectif à terme est de créer tout autour un quartier résidentiel durable, dans le cadre d’un partenariat public-privé, indépendant des fonds Feder pour sa part. L’ensemble doit permettre à la Ville de transformer sa dernière friche industrielle en un lieu accueillant et reverdi pour l’accueil du tourisme fluvial.

La sélection des projets retenus par la FEDER devrait avoir lieu début 2023.