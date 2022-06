Deux accidents en l’espace d’une soirée à Ragnies

Ce dimanche matin, vers 1h, un accident s’est produit à la rue de la Roquette, à Ragnies (Thuin). Un véhicule en a percuté plusieurs autres qui étaient en stationnement. Un blessé léger est à déplorer. Le dépanneur ACF Motor est intervenu sur place. Et une heure plus tard, un autre véhicule sortant de la soirée Blanchard organisée non loin de là a aussi percuté des véhicules en stationnement avant de se retrouver sur le flanc. Une ambulance a été requise sur place, de même que le balisage des pompiers de Thuin. Fort heureusement, ce second accident n’a provoqué aucun blessé. Le dépanneur ACF Motor est revenu sur les lieux.