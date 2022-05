49e cavalcade de Thuillies: "Nous n'avons jamais été aussi nombreux"

Pour la vingt-neuvième fois, le groupe des gilles et paysannes est sorti et a animé les rues du village. D’abord, lors de la soumonce du samedi: " Le but est d’aller dans des parties du village retirées du centre afin que chaque Thulisien profite de l’ambiance carnavalesque ", précise Michaël Roulet, qui préside la société depuis quatre ans. Quarante-quatre gilles et une vingtaine de paysannes ont donc martelé le pavé. " Nous n’avons jamais été aussi nombreux. C’est la preuve que les gens avaient envie de se retrouver après deux années sans carnaval " poursuit le président.

Le dimanche dès 6h, la société était sur le pont. Après le bossage et le ramassage, les gilles ont pris la direction de la maison de village où vingt-deux d’entre eux ont été médaillés. Le cortège de l’après-midi démarrait comme de coutume de la ferme Laduron. Deux cents participants y ont pris part, répartis en trois groupes: un groupe de "Binchous" défilant au son d’une viole, le groupe des jeunes du village avec leur char western, et enfin la société de Gilles. Tout ce beau monde a égrené la bonne humeur durant toute l’après-midi, jusqu’au rondeau final et au brûlage du gille.

Lundi soir, le raclot costumé a clôturé trois jours de festivité et de bonne humeur.