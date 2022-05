Un tout grand millésime, cette Saint-Roch de Thuin

Alors que les festivités battront encore leur plein ce lundi avec la grand-messe militaire présidée par monsieur le doyen Dominique Pêtre (10h) et la procession vers les chapelle et potale St Roch (12h), on peut d’ores et déjà affirmer que la 368eédition de la marche fut un excellent cru, tant la première des "plus grandes" marches de l’Entre Sambre et Meuse a recueilli un énorme succès populaire.