Le Rotary de Thuin-Thudinie a son Gouverneur

L’année rotarienne court chaque année du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. D’ailleurs, Jennifer Jones, une Canadienne sera la toute 1re femme à devenir présidente du Rotary international depuis la fondation du Mouvement en 1905. Elle, aussi, prendra ses fonctions le 1er juillet prochain.

Au Rotary de Thuin-Thudinie-Ham-sur-Heure, c’est Benoît Jonard qui succédera à Lucien Delcoucq à la présidence.

Étienne Bailly deviendra Gouverneur du district 2150 jusqu’au 30 juin 2023. "La fonction est exercée 1 an et ensuite la roue tourne car on ne s’accroche pas au pouvoir! Cette assemblée est la toute première en présentiel depuis la création de notre nouveau district 2150 depuis le 1er juillet 2019" explique Étienne Bailly.

La Belgique compte 4 districts et le District 2150 réunit les clubs de Bruxelles-Capitale, du Brabant wallon et du Hainaut.

Lors de la cérémonie, les participants, heureux d’enfin pouvoir se retrouver, ont été conquis par la beauté des lieux et par la présentation de cette belle Thudinie faite, notamment, par la bourgmestre Marie-Eve Van Laethem. Les commentaires sont élogieux! Le soleil est là. L’accueil est chaleureux et la prestation de deux compagnies de la Saint-Roch a ravi les invités.

"Parmi les thèmes prioritaires de cette année, j’insisterai sur la bienveillance et le respect qui doivent régner dans nos relations, ce qui n’empêche pas de défendre fièrement avec conviction les valeurs du Rotary. Un autre objectif prioritaire sera le soutien aux jeunes via le Youth Exchange Program qui reprend enfin cette année, et surtout le soutien aux jeunes artisans qui suivent leur parcours scolaire dans des filières techniques et professionnelles" ajoute le nouvel élu.

L’école spécialisée du Soleil Levant de Montignies-Sur-Sambre s’occupe de la réception de la matinée. "Les jeunes filles de la filière horeca, un peu stressées, ont presté en situation réelle et ont ainsi été mises en valeur. Elles ont été chaleureusement applaudies par l’assemblée ainsi que leurs enseignants" conclut le futur gouverneur.