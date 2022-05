Thuin : une explosion de visiteurs depuis 12 ans

Depuis le Covid, l’équipe 100% féminine de l’Office du tourisme constate une hausse considérable du nombre de visiteurs. "Nous sommes fières de ces chiffres. C’est aussi le fruit du travail d‘une équipe de 6 personnes fixes sous contrat, ainsi que d’un team de guides volontaires pour encadrer nos nombreux groupes en français, néerlandais et anglais. N’oublions pas non plus l’équipe d’hôtes d’accueil pour les sites touristiques gérés par nos soins: le beffroi, l’abbaye d’Aulne et la péniche Thudo" , explique Swamini Decuir, employée à l’Office. Avec l’arrivée du virus, force est de constater que les Belges en ont profité pour (re)découvrir leur pays. En effet, 91% des touristes venaient du plat pays (71% de Wallons, 18% de Flamands et 2% de Bruxellois). 3% sont des Hollandais ou des Anglais. "Depuis 2 ans, nous voyons aussi que la Thudinie attire de plus en plus de Bruxellois. Depuis 2010, le nombre de groupes (associations, entreprises, écoles) est passé de 94 (en 2010) à 158 (en 2019), soit de 3538 à 6400 personnes. Cette année, les demandes arrivent en masse.", ajoute-t-elle.