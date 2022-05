Thuillies a sa maison de village

Longtemps laissé à l’abandon après la fusion des communes, le bâtiment a failli être vendu à un particulier à l’aube des années 80. Un comité de défense s’était alors composé pour maintenir ce bâtiment dans le patrimoine public. Ce comité allait donner naissance à l’ASBL L’Espoir Thulisien.

Jean-Claude Fuissiaux était des défenseurs de la première heure. Lors l’inauguration, il n’était pas peu fier de couper le ruban en compagnie de la bourgmestre Marie-Eve Van Lathem. "C’est un moment important pour tous les Thulisiens car le bâtiment, autrefois maison communale, est désormais dédié aux associations que nous avons voulu mettre à l’honneur en leur consacrant une exposition relatant leur histoire et les activités organisées qui ont marqué l’histoire du village" , précise Jean-Claude Fuissiaux.

Cette exposition "Thuillies d’Hier et d’aujourd’hui" fut l’occasion de mieux se rendre compte de la richesse du patrimoine associatif thulisien et des festivités organisées sur le territoire de la commune. "Cette expo a été montée soit par les associations encore existantes soit via les archives que compte l’ASBL".

Un concert de la chorale l’Air du temps et un autre de Vanessa, Thulisienne et ancienne candidate de The Voice, ont agrémenté ce programme d’activité.