Par la suite, un deuxième projet a été mené afin d’aménager la prairie située à l’arrière de l’établissement. Une mare naturelle, et un canapé forestier (une cabane circulaire faite de branchages, un lieu permettant des échanges), un potager, un poulailler, une spirale d’aromatiques ont vu le jour.

Des espaces de détente avec des tables de pique-nique, une cabane en saule sont venus agrémenter ce vaste espace vert propice aux apprentissages. La zone du bosquet a été étoffée par la plantation d’arbres fruitiers.

"Pour mener à bien la concrétisation de tous ces projets, l’équipe éducative a pu compter sur le soutien de la Commune et l’aide des ouvriers. Un coach Natagora nous a aussi aidés tout au long du processus. Évidemment, avec un tel espace, nous en profitons pour faire ce que l’on appelle la classe du dehors. Nous travaillons donc parfois à l’extérieur afin que nos élèves puissent profiter de la nature. Les découvertes sont tellement riches et puis, ça apaise les enfants. Outre les activités d’éveil et de p lantations, cet endroit est propice aussi aux autres apprentissages tels que la lecture, la numération… Mais on utilisera la nature avoisinante pour l’intégrer dans nos découvertes", témoigne Lydie Delsarte, institutrice de 2eprimaire

Avec la classe du dehors, les enfants sont enchantés et ont le sourire. Les activités ont du sens et sont motivantes. Ça favorise la solidarité et l’entraide entre élèves dans les diverses recherches et ceux-ci collaborent naturellement. "Parfois, il nous arrive de passer le temps de midi ou une récré ici, et ça génère moins de conflits et de violence dans l’école", ajoute-t-elle.

"Malgré un métier difficile, je dis bravo aux enseignants qui se réinventent, qui se remettent en question et créent des projets innovants. Pour les enfants, c’est merveilleux. Ils expérimentent et inévitablement, le droit à l’erreur les conduit finalement à un succès tellement gratifiant!" ajoute la bourgmestre, Marie-Eve Van Laethem.

"Dès que les enfants quittent leur classe pour une activité de découverte à l’extérieur, on en retire un tel bénéfice", conclut Xavier Dubois, un directeur d’école fier du travail de toute son équipe.

À l’occasion de l’inauguration, l’espace vert a accueilli les animaux d’une ferme pédagogique (âne, poney, moutons, chèvres, lapins, dindons, canards…) qui ont ravi les visiteurs. Et c’est sous un soleil généreux que le verre de l’amitié a été partagé.

À Gozée Là-Haut, on l’a compris: la nature améliore le bien-être et réduit le stress. L’école du dehors, c’est une autre façon d’apprendre. qui a fait ses preuves.