Thuin: 125 signatures contre les 45 logements des Waibes

Quarante-cinq logements

De fait, tel que présenté lors de la réunion d’information par le bureau d’architecte DR (EA)²M, l’avant-projet envisagé sur un terrain situé entre la rue Jean Doye et la rue Gilles Lefèvre prévoit 45 logements (35 maisons unifamiliale et 12 appartements), la création de deux nouvelles voiries et d’espaces de vie partagés.

De quoi rapidement susciter des réactions au cours de la réunion d’information tenue en salle de l’hôtel de ville en présence d’une bonne quarantaine de riverains.

"On bétonne partout sans respect des habitants et sans considération pour ceux et celles qui ont investi dans ce quartier il y a longtemps en raison de son côté rural", lance cette Thudinienne de naissance, partagée entre colère et tristesse.

"Et la mobilité? On y a pensé? Cela va impacter et engorger nos routes déjà bien saturées", s’exclame cet autre riverain.

"Nous avons limité le nombre de places de parking" , répond l’architecte. Chaque futur propriétaire devra présenter, dans son projet, deux places de parking hors voirie, soit sous car port, soit sous garage. "Cela évitera du parking en voirie".

"Ce qui est sûr, c’est que ce projet met un terme à l’activité agricole de la ferme Van Ladeghem", souligne un autre riverain.

Une ferme non reprise

"C’est faux!", s’insurge M. Pinelle, le propriétaire du terrain. "Nous avons toujours dit que nous ne vendrions pas tant que l’exploitant, qui a repris en son temps la ferme des grands-parents, serait en activité. Or, il se fait qu’il arrête et que son fils ne reprend pas la ferme."

Concernant la valorisation de cette parcelle, le propriétaire répond: "Nous sommes très attentifs à la qualité du projet et ne laisserons pas faire n’importe quoi".

Il n’empêche, ce projet doit encore passer le cap de l’étude d’incidences. Et avant même que l’avis soit rendu, les riverains ont déjà remis une pétition regroupant 125 signatures. Le ton est donné.