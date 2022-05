"Aujourd’hui, c’est un événement vitrine qui permet de montrer que nous existons depuis 10 ans", explique Anaïs Neyman, coordinatrice au CEC et présidente de cette édition. "Avec la pandémie, ce projet a été reporté plusieurs fois. La particularité de ce pôle socioculturel est qu’il lie, via une convention, de nombreux partenaires comme la Ville de Thuin, l’office du tourisme, le centre culturel, le Centre d’expression et créativité (CEC), la maison de l’Imprimerie, l’académie de musique, la maison des jeunes, la bibliothèque, l’ATL, l’AMO… Chaque année, la présidence est assurée par une association différente."

Tout au long de la journée, diverses animations ont intéressé le public présent. Il y en avait pour tous les goûts: concert, lecture publique, visite guidée à travers la cité médiévale, jeux anciens, bricolage, atelier graff, atelier de customisation, spectacle de rue…

Customiser son vélo

Le secteur horeca a également pu profiter de ses terrasses puisque le soleil était au rendez-vous!

Le Centre d’expression et créativité LaSouris quiCréeCEC proposait un atelier intriguant: la customisation de vélos.

"Ce projet "Cyclo’Art Tour" est vraiment celui de l’année et se déroulera le 18 septembre", explique Régine Riou. Il s’agit d’une parade de vélos loufoques qui se déroulera sur le territoire de la Haute Sambre. Ici, nous proposons une amorce à la création de vélos insolites. Mais dans les prochaines semaines, des ateliers de customisation seront organisés afin que chacun puisse transformer son propre vélo afin d’en faire une vraie œuvre d’art ."

La maison des jeunes proposait une balade sportive avec fléchage. "La MJ accueille des jeunes de 12 à 26 ans et propose des activités pour un prix dérisoire", rappelle Crampont Aurélien, animateur. "Que ce soit du sport, des ateliers de récup, de graff, des sorties culturelles… il y en a pour tous les goûts. Une cinquantaine de jeunes prend part, chaque semaine, à nos activités. Pour encadrer cette jeunesse, la MJ dispose de cinq salariés."

Une grainothèque à la bibliothèque

Plus loin, la bibliothèque communale est à l’œuvre. Une narratrice lit des histoires devant un public multi-âge. "Notre bibliothèque a beaucoup de succès", soulignent Stéphanie Flamand et Fabienne Everaert, employées à la bibliothèque. "Elle propose de nombreux livres pour tous les âges. Nous livrons même des livres au domicile des personnes qui ne peuvent plus se déplacer. Nous disposons aussi d’une grainothèque. Nous organisons des expos, des lectures vivantes et diverses animations tout au long de l’année. Nous déposons aussi des valises-bouquins dans les écoles. Le prêt des ouvrages est gratuit et est seulement de 8 €/an pour les adultes."

So’Cult 2022 est donc un pari réussi. Ce beau projet a permis aux citoyens de (re)découvrir le nombre impressionnant d’associations présentes sur l’entité thudinienne et la multitude des activités et services qu’elles proposent.