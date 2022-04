L’occasion pour le collège de faire part de l’état d’avancement de la rédaction du fameux schéma de développement communal imposé aux pouvoirs locaux par la Région Wallonne.

Entamé en 2019 par un état des lieux, ce document doit à présent être rédigé afin de présenter les différentes stratégies utilisées afin de répondre aux objectifs fixés par la Wallonie et qui vise à lutter contre l’étalement urbain, préserver la qualité de vie des habitants, développer la mobilité et enfin préserver le patrimoine.

" Ce document sera le fil rouge en termes d’aménagement du territoire pour les quinze prochaines années. Il définira où et quel logement bâtir. Comment articuler l’activité économique des entreprises? quel type de commerce développer? mobilité quel commerce favoriser? Quelle mobilité privilégier? ", entame la bourgmestre Marie-Eve Van Laethem.

En termes de mobilité par exemple, on apprend que la ville ambitionne de développer des parkings, l’un sur l’esplanade de la gare, et l’autre à la rue de Marchienne, afin de faciliter l’intermodalité (voiture, train, transport en commun); et qu’elle réfléchit à l’élaboration d’un plan cyclable: " Il s’agira dans un premier temps de liaisonner les pistes cyclables et le réseau RAVeL ", précise la bourgmestre qui a surtout eu à répondre aux riverains à propos de la longueur excessive des travaux de la Grand-rue.

Prévu pour une durée de 240 jours ouvrables, ce chantier ne cesse de s’enliser. L’échevin des travaux Vincent Demars a pris soin d’expliquer l’origine des retards. Il y a bien sûr les conséquences du premier confinement, ensuite la durée allongée des travaux d’impétrants, et à présent des problèmes plus techniques. " Les responsables de chantier ont argumenté qu’au niveau de l’arrêt de bus, ceux-ci risquent, à la longue, d’occasionner l’affaissement des pavés ". L’auteur de projet a dû revoir sa copie, une dalle d’un béton spécial est désormais prévue. Lassés de la durée de ce chantier, certains riverains remettent même en cause le sérieux de l’auteur de projet. " On a failli planter un arbre devant mon garage pour respecter le plan de l’architecte sur lequel ne figurait même pas mon bâtiment " s’exclame un riverain.

Le chantier devrait néanmoins être terminé pour la Saint-Roch.