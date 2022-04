Le patro de retour à Thuillies, après 35 ans d’absence

Mais ce n’était pas la fin pour autant! Des jeunes motivés ont décidé de relancer un patro à Thuillies le samedi 16 avril dans des locaux paroissiaux situés à la rue de la Cour, juste à côté de… la salle du Patro!

Un jeu de piste attendait les curieux pour apprendre à découvrir les animateurs et en savoir davantage sur leur fonction. La nouvelle équipe d’animation est composée de Néo Gauthy et de Bastien Lievens (coprésidents), de Hugo Courroux et Lilou Gauthy (animateurs) ainsi que de Laurent Dessalle (accompagnateur adulte).

"Après le Covid-19 et les problèmes de locaux, il était impérieux pour nous de relancer nos activités. Finalement, la paroisse a mis à notre disposition un local à Thuillies. Le dernier patro du village aurait cessé ses activités il y a une grosse trentaine d’années. C’est une renaissance en quelque sorte. Le mouvement s’adresse à tous garçons et filles dès l’âge de 4 ans", explique Néo Gauthy.

Les dirigeants proviennent du patro de Thuin et sont passés par Gozée. Ils espèrent que le bouche-à-oreille va fonctionner et que de nombreux jeunes de Thuilies, de Gozée et d’ailleurs viendront grossir les rangs du nouveau patro thulisien. "Nous avons l’intention de nous engager quelques années, histoire de relancer ce beau projet et nous comptons organiser notre premier camp pour l’été 2023. Il reste quelques détails à régler, comme la disposition de toilettes, et nous espérons avoir le soutien de la Commune à ce propos" ajoute le coprésident.

Pour cette première, Manu Saunier, permanent pédagogique à la Fédération nationale des patros, était présent et se réjouit que la régionale de Thudinie connaisse la renaissance d’un patro sur Thuin. Des parents et anciens patronnés étaient également présents pour soutenir et encourager l’équipe d’animation pour cette reprise. La journée s’est terminée autour du verre de l’amitié afin de faire plus amples connaissances avec les parents et pour retrouver des anciens.

Les animations ont lieu chaque samedi de 14h à 17h30 (Rue de la Cour 19 à Thuillies).

patrothuillies@gmail.com – Néo Gauthy 0497 72 42 06 – www.patro.be