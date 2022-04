Qui veut être officier de la première Saint-Véron de Ragnies?

Depuis, le bébé a grandi. Les fondateurs de cette belle initiative ont retroussé leurs manches et œuvré à définir les contours de leur projet. L’heure est à présent à former les rangs ou du moins désigner ceux et celles qui encadreront les marcheurs lors de la première édition annoncée le week-end des 17 et 18 septembre prochain. Par le biais d’un communiqué, le comité a lancé un appel à candidatures pour étoffer l’équipe d’organisation et le corps d’office.

Des candidats sont demandés pour assurer les postes d’adjudant, d’officier porte-drapeau, d’officier de la Garde de Saint-Véron, officière du peloton des vivandières, cantinières, aides de camp, infirmières, poudrières et nounous, officier du peloton des jeunes. Bref, un peu tous les profils sont vivement attendus ainsi que des volontaires pour encadrer la marche et venir ainsi étoffer les fondateurs que sont Adrien Laduron, Frédéric Mélon, Aurélien De Maria et Sylvain Legien.

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation sont à rentrer pour le 24 avril au plus tard à l’adresse lasaintveron@gmail.com