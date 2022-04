La 13e édition des Métiers d’Art à la Ferme d’Aulne

"Nous sélectionnons ces artistes afin de proposer un panel varié mais surtout afin que nos visiteurs puissent les voir travailler. Les artisans ont ainsi l’occasion de mettre en valeur leur talent. Nous accueillerons même une plumassière dimanche. Elle fabrique des choses étonnantes avec diverses plumes d’oiseaux" explique Josiane Meirlaen, Grand Maître.

Marcel Lorenz est venu d’Eupen. Il est artisan mouleur, modeleur et fondeur d’étain. "Je réalise mes pièces sur base d’une photo ou d’un dessin. Il faut d’abord concevoir un modèle en résine qui servira de base à un moule dans lequel je coulerai de l’étain. Depuis plusieurs années, je réalise les médailles des Chevaliers d’Aulne" dit-il.

L’Ordre des Chevaliers d’Aulne est une confrérie gastronomique créée en 1974. Elle a pour but de favoriser le rayonnement artistique et culturel de l’Abbaye d’Aulne et de contribuer à des actions philanthropiques comme d’autres services clubs. "À travers nos activités, nous tâchons de mettre en valeur ce site remarquable. Notre 48eChapitre annuel se tiendra d’ailleurs le 3 septembre dans le réfectoire du Maigre, au sein de l’abbaye" conclut-elle.